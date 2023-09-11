Песков: Путин и Ким Чен Ын в ходе встречи обсудят двусторонние отношения

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе предстоящей встречи обсудят двусторонние отношения.

Об этом Песков сказал журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, встреча двух лидеров может состояться на днях.

Песков добавил, что это будет полноформатный визит, который предполагает переговоры делегаций России и КНДР, а также общение Путина и Ким Чен Ына наедине при необходимости.

В Кремле подчеркнули, что в первую очередь стороны намерены обсудить двусторонние отношения.

Накануне Путин поздравил лидера КНДР с 75-летием образования Корейской Народно-Демократической Республики.