Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР
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Об этом сообщается на сайте Кремля.
В поздравлении российский лидер отметил, что Россия намерена и дальше планомерно наращивать двусторонние связи с Северной Кореей на всех направлениях.
«Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — добавил Путин.
Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия нацелена расширять контакты и взаимодействие с Северной Кореей.
Также посол КНДР в России Син Хон Чхол заявил, что Пхеньян будет укреплять «боевое товарищество» с Москвой в борьбе «против общего врага».