Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР

Российский президент Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 75-летием образования Корейской Народно-Демократической Республики.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении российский лидер отметил, что Россия намерена и дальше планомерно наращивать двусторонние связи с Северной Кореей на всех направлениях.

«Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — добавил Путин.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия нацелена расширять контакты и взаимодействие с Северной Кореей.

Также посол КНДР в России Син Хон Чхол заявил, что Пхеньян будет укреплять «боевое товарищество» с Москвой в борьбе «против общего врага».