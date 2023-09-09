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Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР

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Российский президент Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 75-летием образования Корейской Народно-Демократической Республики.
Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР
  • AP
  • © Ahn Young-joon

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении российский лидер отметил, что Россия намерена и дальше планомерно наращивать двусторонние связи с Северной Кореей на всех направлениях.

«Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — добавил Путин.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Россия нацелена расширять контакты и взаимодействие с Северной Кореей.

Также посол КНДР в России Син Хон Чхол заявил, что Пхеньян будет укреплять «боевое товарищество» с Москвой в борьбе «против общего врага».

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