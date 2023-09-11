Узнать больше

МИД ФРГ: Германия выделит Украине ещё €20 млн в качестве неотложной помощи

Короткая ссылка
ФРГ выделит Украине ещё €20 млн в качестве «неотложной помощи».
МИД ФРГ: Германия выделит Украине ещё €20 млн в качестве неотложной помощи
  • AP

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Мы поддерживаем Украину в её подготовке к зиме и увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную помощь ещё на €20 млн», — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что общий объём немецкой гуманитарной помощи Украине в 2023 году составит €380 млн.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу правительства Германии передаст Украине новую партию боевых машин пехоты Marder в составе 40 единиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить