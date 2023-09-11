МИД ФРГ: Германия выделит Украине ещё €20 млн в качестве неотложной помощи

ФРГ выделит Украине ещё €20 млн в качестве «неотложной помощи».

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Мы поддерживаем Украину в её подготовке к зиме и увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную помощь ещё на €20 млн», — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что общий объём немецкой гуманитарной помощи Украине в 2023 году составит €380 млн.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу правительства Германии передаст Украине новую партию боевых машин пехоты Marder в составе 40 единиц.