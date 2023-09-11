Rheinmetall по заказу властей ФРГ отправят Украине ещё 40 БМП Marder

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу правительства Германии передаст Украине новую партию боевых машин пехоты Marder в составе 40 единиц.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы предприятия.

«Федеральное правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить на Украину 40 БМП Marder», — заявил концерн.

Сообщается, что предприятие получило заказ в августе, он касается ремонта БМП модели 1A3 из запасов бундесвера, а также их подготовки к использованию на фронте.

Ранее Rheinmetall сообщил, что до конца текущего года отправит на Украину беспилотник Luna NG для ведения воздушной разведки.