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Rheinmetall по заказу властей ФРГ отправят Украине ещё 40 БМП Marder

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу правительства Германии передаст Украине новую партию боевых машин пехоты Marder в составе 40 единиц.
Rheinmetall по заказу властей ФРГ отправят Украине ещё 40 БМП Marder
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении пресс-службы предприятия.

«Федеральное правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить на Украину 40 БМП Marder», — заявил концерн.

Сообщается, что предприятие получило заказ в августе, он касается ремонта БМП модели 1A3 из запасов бундесвера, а также их подготовки к использованию на фронте.

Ранее Rheinmetall сообщил, что до конца текущего года отправит на Украину беспилотник Luna NG для ведения воздушной разведки.

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