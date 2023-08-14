Rheinmetall подтвердил поставки БПЛА Luna NG на Украину в 2023 году
- AFP
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Об этом говорится на официальном сайте концерна.
«Система Luna NG уже может похвастаться несколькими тысячами часов налёта и хорошо зарекомендовала себя на вооружении иностранных заказчиков», — говорится в заявлении.
Также уточняется, что дрон может пребывать в полёте более 12 часов, он может вести разведку на расстоянии нескольких сотен километров.
Ранее сообщалось, что Rheinmetall приобрёл у Бельгии 50 танков Leopard 1 для того, чтобы передать их украинской армии.