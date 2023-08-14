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Rheinmetall подтвердил поставки БПЛА Luna NG на Украину в 2023 году

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил, что до конца текущего года отправит на Украину беспилотник Luna NG для ведения воздушной разведки.
Rheinmetall подтвердил поставки БПЛА Luna NG на Украину в 2023 году
  • AFP
  • © EMMANUEL DUNAND

Об этом говорится на официальном сайте концерна.

«Система Luna NG уже может похвастаться несколькими тысячами часов налёта и хорошо зарекомендовала себя на вооружении иностранных заказчиков», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что дрон может пребывать в полёте более 12 часов, он может вести разведку на расстоянии нескольких сотен километров.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall приобрёл у Бельгии 50 танков Leopard 1 для того, чтобы передать их украинской армии.

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