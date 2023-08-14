Rheinmetall подтвердил поставки БПЛА Luna NG на Украину в 2023 году

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил, что до конца текущего года отправит на Украину беспилотник Luna NG для ведения воздушной разведки.

Об этом говорится на официальном сайте концерна.

«Система Luna NG уже может похвастаться несколькими тысячами часов налёта и хорошо зарекомендовала себя на вооружении иностранных заказчиков», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что дрон может пребывать в полёте более 12 часов, он может вести разведку на расстоянии нескольких сотен километров.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall приобрёл у Бельгии 50 танков Leopard 1 для того, чтобы передать их украинской армии.