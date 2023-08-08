Handelsblatt: Rheinmetall купил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для передачи на Украину

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрёл 50 танков Leopard 1 производства ФРГ у бельгийской компании OIP Land Systems для дальнейшей отправки украинским войскам.

Об этом говорится в публикации газеты Handelsblatt со ссылкой на источники.

На текущий момент специалисты предприятий концерна в Дюссельдорфе должны переоборудовать боевые машины, и только потом они будут отправлены на территорию Украины.

По данным издания, примерно 30 танков из 50 передадут ВСУ. Изначально концерн планировал купить Leopard 1 у швейцарской оборонной компании Ruag и сделать их доступными для Киева, но Швейцария не выдала разрешение на экспорт из-за своего закона о нейтралитете, поэтому Rheinmetall нашла другие источники поставок.

Ранее в Госдепе заявили, что США объявят о новом пакете военной помощи украинской армии на этой неделе.