Skoda приостановила выпуск машин в связи с дефицитом комплектующих
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Об этом заявила пресс-секретарь Skoda Ивана Поволна, пишет ТАСС.
Сообщается, что партнёрское предприятие компании, находящееся в Словении, пострадало в результате наводнений.
«Skoda с сегодняшнего дня останавливает как минимум на неделю производство на своём заводе (в селе. — RT) Квасины (северо-восток Чехии. — RT)», — сказала она.
По её словам, не исключено, что производство автомобилей может быть прервано на заводе в городе Млада-Болеслав в центральной части республики.
Ранее сообщалось, что компания Nestle отказалась от планов по строительству завода по производству кормов для собак и кошек в Новосибирской области.