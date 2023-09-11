Skoda приостановила выпуск машин в связи с дефицитом комплектующих

Чешская автомобилестроительная компания Skoda приостановила на неделю производство машин на фоне отсутствия комплектующих деталей.

Об этом заявила пресс-секретарь Skoda Ивана Поволна, пишет ТАСС.

Сообщается, что партнёрское предприятие компании, находящееся в Словении, пострадало в результате наводнений.

«Skoda с сегодняшнего дня останавливает как минимум на неделю производство на своём заводе (в селе. — RT) Квасины (северо-восток Чехии. — RT)», — сказала она.

По её словам, не исключено, что производство автомобилей может быть прервано на заводе в городе Млада-Болеслав в центральной части республики.

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