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Skoda приостановила выпуск машин в связи с дефицитом комплектующих

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Чешская автомобилестроительная компания Skoda приостановила на неделю производство машин на фоне отсутствия комплектующих деталей.
Skoda приостановила выпуск машин в связи с дефицитом комплектующих
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила пресс-секретарь Skoda Ивана Поволна, пишет ТАСС.

Сообщается, что партнёрское предприятие компании, находящееся в Словении, пострадало в результате наводнений.

«Skoda с сегодняшнего дня останавливает как минимум на неделю производство на своём заводе (в селе. — RT) Квасины (северо-восток Чехии. — RT)», — сказала она.

По её словам, не исключено, что производство автомобилей может быть прервано на заводе в городе Млада-Болеслав в центральной части республики.

Ранее сообщалось, что компания Nestle отказалась от планов по строительству завода по производству кормов для собак и кошек в Новосибирской области.

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