Nestle не будет строить завод кормов для животных в Новосибирской области
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Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.
«Компанией была направлена информация о приостановке реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству кормов для домашних животных на территории Новосибирской области»», — приводит ТАСС слова министра.
Решетников добавил, что сейчас Минэкономразвития региона и Агентство инвестиционного развития области прорабатывают локализацию потенциальных резидентов на территории предполагаемого предприятия.
Ранее сообщалось, что в Самарской области открыли завод по переработке масличных культур.