Nestle не будет строить завод кормов для животных в Новосибирской области

Компания Nestle отказалась от планов по строительству завода по производству кормов для собак и кошек на территории промышленно-логистического парка «Южный» под Новосибирском.

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Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников. «Компанией была направлена информация о приостановке реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству кормов для домашних животных на территории Новосибирской области»», — приводит ТАСС слова министра. Решетников добавил, что сейчас Минэкономразвития региона и Агентство инвестиционного развития области прорабатывают локализацию потенциальных резидентов на территории предполагаемого предприятия. Ранее сообщалось, что в Самарской области открыли завод по переработке масличных культур.