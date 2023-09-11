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Nestle не будет строить завод кормов для животных в Новосибирской области

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Компания Nestle отказалась от планов по строительству завода по производству кормов для собак и кошек на территории промышленно-логистического парка «Южный» под Новосибирском.
Nestle не будет строить завод кормов для животных в Новосибирской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

«Компанией была направлена информация о приостановке реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству кормов для домашних животных на территории Новосибирской области»», — приводит ТАСС слова министра.

Решетников добавил, что сейчас Минэкономразвития региона и Агентство инвестиционного развития области прорабатывают локализацию потенциальных резидентов на территории предполагаемого предприятия.

Ранее сообщалось, что в Самарской области открыли завод по переработке масличных культур.

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