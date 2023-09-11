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Найденный после побега из британской тюрьмы военный арестован

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Британский военнослужащий Даниэль Халифе, сбежавший ранее из тюрьмы и пойманный через несколько дней, арестован.
Найденный после побега из британской тюрьмы военный арестован
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что 21-летний мужчина был задержан в районе Чизик на западе Лондона через 75 часов после побега.

Ранее министр юстиции Великобритании Алекс Чок рассказал, что заключённый смог сбежать, пристегнувшись ремнями под автомобилем, который привозит продукты для тюремной кухни. Предполагается, что он работал на кухне и был одет в поварскую форму.

Даниэль Халифе находился в тюрьме Уандсворт в ожидании суда по делу о терроризме.

По информации правоохранителей, в 2021 году он получил или пытался получить информацию, которая могла быть использована лицом, совершающим или планирующим теракт.

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