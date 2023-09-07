В Британии второй день ищут сбежавшего из тюрьмы военного

В Великобритании из тюрьмы сбежал 21-летний военнослужащий британской армии Даниэль Абед Халиф, которого обвиняют в связанном с терроризмом преступлении. Его поиски ведутся уже второй день.

Об этом сообщает Sky News.

Министр юстиции Великобритании Алекс Чок рассказал, что заключённый смог сбежать, пристегнувшись ремнями под автомобилем, который привозит продукты для тюремной кухни. Предполагается, что он работал на кухне и был одет в поварскую форму.

Отмечается, что в связи с ЧП аэропорты Великобритании усилили меры безопасности.

Даниэль Абед Халиф находился в тюрьме Уандсворт в ожидании суда по делу о терроризме. Обвинение ему было предъявлено 27 января 2023 года.

По информации правоохранителей, в 2021 году он получил или пытался получить информацию, которая могла быть использована лицом, совершающим или планирующим теракт.

Халифа также обвинили в том, что он «разместил предмет с намерением вызвать у другого лица представление о том, что указанный предмет, скорее всего, взорвётся или загорится».