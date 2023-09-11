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Песков заявил о бесполезности диалога с Европой в настоящий момент

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК заявил о бесполезности диалога с Европой в настоящий момент.
Песков заявил о бесполезности диалога с Европой в настоящий момент
  • РИА Новости

«Этот диалог сейчас бесполезен, потому что там сейчас никто не готов воспринимать какие-либо аргументы», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что со временем всё меняется, и российская сторона надеется на то, что со временем условия для возобновления соответствующего диалога будут созданы.

Ранее СМИ писали, что лидеры ряда европейских стран начали задумываться о том, чтобы значительно сократить финансовую и военную помощь Украине.

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