Нарышкин предупредил о сохраняющейся угрозе со стороны Польши и Прибалтики

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предупредил о сохраняющейся угрозе, которая исходит от Польши и стран Прибалтики.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР.

«Установленный памятник — это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада [остаются], — да, это очевидно», — сказал Нарышкин.

Соответствующим образом он ответил на вопрос о том, есть ли какой-то символизм в том, что голова памятника обращена на северо-запад — по направлению к Польше и Прибалтике.

Ранее Нарышкин заявил, что США остаются самым опасным и непримиримым оппонентом России.