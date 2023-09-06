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Нарышкин: США остаются самым опасным и непримиримым оппонентом России

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Глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что США остаются самым опасным и непримиримым оппонентом России.
Нарышкин: США остаются самым опасным и непримиримым оппонентом России
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

«После распада СССР «главный противник», безосновательно именовавшийся в России «партнёром», снова возглавил «ползучий поход» всех разношёрстых «гиен» мира против России», — отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что в итоге были отброшены все голословные обещания и НАТО «устремилось к границам России». Параллельно с этим инициировались развал российской экономики, науки, вооружённых сил, культуры, отрыв и переформатирование ранее дружественных советских республик, дискредитировались российские политические институты, шла оголтелая русофобская пропаганда.

«Нашей стране удалось выйти из этой атаки с честью, укрепить свои позиции. Но по сей день США остаются самым опасным и непримиримым геополитическим оппонентом России», — подчеркнул глава СВР.

Ранее Нарышкин также назвал спецоперацию решительным ответом на агрессию НАТО против России.

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