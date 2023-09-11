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МИД: Россия за 2023 год выдала вдвое больше виз, чем год назад

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Российские консульства за восемь месяцев текущего года оформили более 600 тыс. въездных виз, что в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.
МИД: Россия за 2023 год выдала вдвое больше виз, чем год назад
  • РИА Новости

Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время своей речи на Восточном экономическом форуме, передаёт ТАСС.

«В первые восемь месяцев текущего года консульскими учреждениями РФ оформлено более 600 тыс. въездных виз. Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2022 года», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что Италия приостановила выдачу «золотых виз» за инвестиции россиянам и белорусам.

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