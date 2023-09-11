Президент Бразилии пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в 2024 году

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва пригласил президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина поучаствовать в саммите G20 в Бразилии в 2024 году.

Эту информацию сообщило агентство ANI.

Лула также поздравил Индию с хорошей организацией саммита и заявил, что у Бразилии есть всё для того, чтобы стать принимающей страной «группы двадцати» в следующем году. Кроме того, он выразил сожаление, что лидеры КНР и России не приехали в Индию для участия в саммите.

«Но я их приглашу. Надеюсь, что они приедут и примут участие в саммите», — сказал президент.

Ранее Лула да Силва заявил, что планирует посетить саммит БРИКС в России в следующем году.