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Президент Бразилии пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в 2024 году

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Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва пригласил президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина поучаствовать в саммите G20 в Бразилии в 2024 году.
Президент Бразилии пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20 в 2024 году
  • РИА Новости

Эту информацию сообщило агентство ANI.

Лула также поздравил Индию с хорошей организацией саммита и заявил, что у Бразилии есть всё для того, чтобы стать принимающей страной «группы двадцати» в следующем году. Кроме того, он выразил сожаление, что лидеры КНР и России не приехали в Индию для участия в саммите.

«Но я их приглашу. Надеюсь, что они приедут и примут участие в саммите», — сказал президент.

Ранее Лула да Силва заявил, что планирует посетить саммит БРИКС в России в следующем году.

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