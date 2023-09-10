Президент Бразилии заявил о намерении приехать на саммит БРИКС в Россию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что планирует посетить саммит БРИКС в России в следующем году.

«Он (Путин — RT.) будет приглашён, потому что в следующем году саммит БРИКС будет организован в России раньше саммита G20 в Бразилии. Я приеду на саммит БРИКС в России», — сказал он в интервью индийскому телеканалу Firstpost.

Лула да Силва выразил уверенность, что лидеры других стран объединения также посетят Россию.

Ранее представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что объединение БРИКС должно обладать уровнем сотрудничества, который был представлен на саммите «Большой двадцатки» в этом году.

В августе российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в качестве председателя БРИКС в следующем году предлагает провести саммит объединения в Казани в октябре 2024 года.