Узнать больше

Мантуров встретился с зампредседателя Госсовета КНР Чжан Гоцином

Короткая ссылка
Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров провёл встречу с заместителем председателя Госсовета Китая Чжан Гоцином на полях Восточного экономического форума.
Мантуров встретился с зампредседателя Госсовета КНР Чжан Гоцином
  • РИА Новости

Стороны обсудили приоритетные вопросы и перспективы развития кооперации по широкому спектру направлений, включая автомобилестроение, авиастроение, судостроение, металлургию.

«Продвижение проектов промышленной кооперации отвечает интересам обеих стран и способствует достижению технологического суверенитета России и Китая», — заявил российский министр.

Особое внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых в ходе рабочей поездки Мантурова в Пекин в июне этого года.

Ранее Мантуров заявил, что промышленный экспорт России в 2030 году может достичь почти $150 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить