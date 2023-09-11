Мантуров встретился с зампредседателя Госсовета КНР Чжан Гоцином

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров провёл встречу с заместителем председателя Госсовета Китая Чжан Гоцином на полях Восточного экономического форума.

Стороны обсудили приоритетные вопросы и перспективы развития кооперации по широкому спектру направлений, включая автомобилестроение, авиастроение, судостроение, металлургию.

«Продвижение проектов промышленной кооперации отвечает интересам обеих стран и способствует достижению технологического суверенитета России и Китая», — заявил российский министр.

Особое внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых в ходе рабочей поездки Мантурова в Пекин в июне этого года.

Ранее Мантуров заявил, что промышленный экспорт России в 2030 году может достичь почти $150 млрд.