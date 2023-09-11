Мантуров встретился с зампредседателя Госсовета КНР Чжан Гоцином
- РИА Новости
Стороны обсудили приоритетные вопросы и перспективы развития кооперации по широкому спектру направлений, включая автомобилестроение, авиастроение, судостроение, металлургию.
«Продвижение проектов промышленной кооперации отвечает интересам обеих стран и способствует достижению технологического суверенитета России и Китая», — заявил российский министр.
Особое внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых в ходе рабочей поездки Мантурова в Пекин в июне этого года.
Ранее Мантуров заявил, что промышленный экспорт России в 2030 году может достичь почти $150 млрд.