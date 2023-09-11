Оверчук заявил о негативном влиянии обострения между Баку и Ереваном
- РИА Новости
«Обострения всегда негативно влияют на нашу работу, сдерживают, задерживают, и проходит время, прежде чем мы опять возвращаемся, садимся и начинаем работать дальше», — цитирует его ТАСС.
При этом, по словам Оверчука, переговорный процесс продолжается.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе и не планирует сворачивать свою миссию.
Также заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.