Оверчук заявил о негативном влиянии обострения между Баку и Ереваном

Обострение между Арменией и Азербайджаном негативно влияет на переговоры трёхсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных связей в Закавказье, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Обострения всегда негативно влияют на нашу работу, сдерживают, задерживают, и проходит время, прежде чем мы опять возвращаемся, садимся и начинаем работать дальше», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Оверчука, переговорный процесс продолжается.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе и не планирует сворачивать свою миссию.

Также заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.