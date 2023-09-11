Лимаренко объяснил слабостью сброс воды с «Фукусимы» Японией

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что Япония не должна была сбрасывать воду с «Фукусимы», сделав это, азиатская страна показала свою слабость.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Очень горько, что наши соседи — такая культурная высокотехнологичная нация — сбрасывают отходы в океан. Это просто позорище. Конечно, такого допускать нельзя было», — отметил губернатор.

По его словам, действия Японии вызвали возмущение не только у России, но и у Южной Кореи, и Китая, так как эти действия порождают вопрос о том, как сброс воды будет влиять на флору и фауну.

«В краткосрочной перспективе как будто не замечена радиация в рыбе. Но жить придётся долго. И понятно, что где-то это появится», — добавил он.

Лимаренко добавил, что японская сторона достаточно грамотная, чтобы понимать, что она делает, но всё равно действует в соответствующем русле, а «это признак слабости».

1 сентября оператор АЭС «Фукусима-1» выявил в море тритий впервые с начала сброса воды.