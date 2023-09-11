Минсельхоз: торговля России и Азии помогает решить проблему глобального голода
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Об этом сообщил директор департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Максим Маркович, передаёт ТАСС.
Во время выступления на Восточном экономическом форуме он подчеркнул, что больше всего людей, которые страдают от голода, находится в Азии, несмотря на то, что разговоры о «глобальном голоде» касаются прежде всего Африки.
Ранее в Минсельхозе сообщили, что пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 сентября вырастет на 12,1%.