Глава МИД Германии Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Министр доехала до Киева ночным поездом из Польши, на вокзале её встретил немецкий посол Мартин Йегер. На текущий момент ничего не известно о графике Бербок.
Она заявила о намерении дальше поддерживать Украину в «экономическом, гуманитарном и военном плане» и напомнила Киеву о значимости реформ, которые нацелены на борьбу с коррупцией.
8 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил о визите бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев.