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Глава МИД Германии Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев.
Глава МИД Германии Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом
  • AP
  • © Valentyn Ogirenko/Pool

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Министр доехала до Киева ночным поездом из Польши, на вокзале её встретил немецкий посол Мартин Йегер. На текущий момент ничего не известно о графике Бербок.

Она заявила о намерении дальше поддерживать Украину в «экономическом, гуманитарном и военном плане» и напомнила Киеву о значимости реформ, которые нацелены на борьбу с коррупцией.

8 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил о визите бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев.

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