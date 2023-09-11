Глава МИД Германии Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Министр доехала до Киева ночным поездом из Польши, на вокзале её встретил немецкий посол Мартин Йегер. На текущий момент ничего не известно о графике Бербок.

Она заявила о намерении дальше поддерживать Украину в «экономическом, гуманитарном и военном плане» и напомнила Киеву о значимости реформ, которые нацелены на борьбу с коррупцией.

8 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил о визите бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев.