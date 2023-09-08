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Зеленский сообщил о визите экс-премьера Британии Джонсона в Киев

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев.
Зеленский сообщил о визите экс-премьера Британии Джонсона в Киев
  • AP
  • © Susan Walsh

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Джонсон с начала конфликта поддерживает Украину.

«И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки», — написал Зеленский в Telegram.

Ранее Джонсон высказал мнение, что Украина продемонстрировала свою готовность к членству в НАТО как ни одна другая страна.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил отправить бывшего премьер-министра в психиатрическую лечебницу после его слов.

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