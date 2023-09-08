Зеленский сообщил о визите экс-премьера Британии Джонсона в Киев
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Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Джонсон с начала конфликта поддерживает Украину.
«И сейчас продолжает добавлять Украине международной поддержки», — написал Зеленский в Telegram.
Ранее Джонсон высказал мнение, что Украина продемонстрировала свою готовность к членству в НАТО как ни одна другая страна.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил отправить бывшего премьер-министра в психиатрическую лечебницу после его слов.