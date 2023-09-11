Йеллен: США не считают, что страны G20 смягчили позицию по Украине в декларации

Соединённые Штаты не считают, что лидеры G20 в декларации смягчили свою позицию по украинскому конфликту.

Об этом, как пишет Financial Times, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

Как цитирует её РИА Новости, Вашингтон не рассматривают заявления о том, что декларация G20 является ударом для Запада, как ослабляющие позицию G20 по украинскому кризису.

Йеллен отметила, что декларация G20 была очень сильной касательно конфликта на Украине.

Как передаёт издание, документ подвергся критике на Западе, так как в нём были опущены некоторые из «наиболее агрессивных осуждений России» на фоне событий на Украине по сравнению с последним саммитом G20 на Бали.

Ранее в интервью CNN председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что декларация по итогам саммита G20 стала «пощёчиной» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Президент США Джо Байден заявил, что на саммите G20 было достигнуто согласие о необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.