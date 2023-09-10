Nation: при опрокидывании лодки в Нигерии погибли 26 человек

По предварительным данным, 26 человек погибли в центральной части Нигерии в результате опрокидывания парома на реке Нигер.

Об этом говорится в публикации нигерийской газеты The Nation.

Также известно, что ещё 44 человека считаются без вести пропавшими, спасатели уже ведут их поиски.

Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигера (NSEMA) подтвердило, что на борту судна находились более 100 человек.

7 сентября на Саратовском водохранилище вблизи Тольятти затонула лодка с рыбаком, Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего.