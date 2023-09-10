Словакия получит ещё €5,5 млн от Европейского фонда мира за помощь Украине, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Мария Прецнер.

«Словакия получит от Европейского фонда мира за так называемый зимний пакет помощи Украине €5,5 млн», — сообщило издание teraz.sk со ссылкой на Прецнер.

Ранее The Guardian писала, что Запад опасается, что Словакия может стать союзником России.