Словакия получит ещё €5,5 млн от Европейского фонда мира за помощь Украине
Словакия получит ещё €5,5 млн от Европейского фонда мира за помощь Украине, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Мария Прецнер.
- AP
«Словакия получит от Европейского фонда мира за так называемый зимний пакет помощи Украине €5,5 млн», — сообщило издание teraz.sk со ссылкой на Прецнер.
Ранее The Guardian писала, что Запад опасается, что Словакия может стать союзником России.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен