Власти США выделят Вьетнаму $25 млн на обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов и ещё $8,9 млн на борьбу с международной преступностью.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Соединённые Штаты объявляют о новых программах и передаче оборудования на общую сумму $8,9 млн для укрепления потенциала Вьетнама в борьбе с региональной и международной транснациональной преступностью», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию намерено провести переговоры о повышении потолка финансирования в рамках программы «поддержки» местного самоуправления в Грузии. В USAID отмечают, что это создаст больше стимулов для реализации «важных реформ». С документом ознакомился RT.