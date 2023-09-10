МИД Румынии передал российскому представителю ноту после обнаружения обломков БПЛА

В МИД Румынии вызвали поверенного в делах посольства России, ему передали ноту протеста в связи с обнаружением обломков беспилотника на территории страны.

«Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в субботу в МИД», — приводит заявление телеканал Digi24.

Отмечается, что румынский дипломат передал протест «в связи с нарушением воздушного пространства Румынии» после обнаружения обломков дронов, «аналогичных тем, которые применялись российскими военными».

5 сентября президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территорию страны не падали части российских БПЛА и других аппаратов.

В свою очередь, министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями дронов.