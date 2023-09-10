Белый дом: США пытаются убедить партнёров России разорвать отношения с Москвой
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По его словам, Вашингтон работает с рядом стран, у которых исторически тесное партнёрство с Россией в области безопасности, и пытается убедить, что «привлекательность данных связей не та, какой она когда-то была, и что есть возможности отстраниться от этого партнёрства».
«Мы считаем, что... можем предложить альтернативу, альтернативу тому сотрудничеству в сфере безопасности», — приводит РИА Новости заявление Файнера.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, действия Армении в свете совместных с США учений вызывают сожаление, ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, нет.