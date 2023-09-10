Telegraph: политики Индии возмутились организацией встреч делегатов G20

Индийские политики возмутились организацией встреч делегатов саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Мы встречаем глав иностранных государств под песню «Shape of you» Эда Ширана», — написала представитель конгресса Суприя Шринате в своих соцсетях.

В статье отмечается, что индийские политики и активисты возмутились выбором песен и уместностью танцев во время встречи делегатов саммита в аэропорту.

«Были подняты вопросы по поводу осведомлённости правительства Нарендры Моди об индийской культуре», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в столице Индии 9 сентября начал работу ежегодный саммит лидеров и представителей стран группы G20 — объединения 20 крупнейших экономик мира.