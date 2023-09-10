Okaz: пробуждение стран Африки нанесёт сокрушительный удар по Европе
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Об этом сообщает саудовская газета Okaz.
«Если оно (африканское восстание. — RT) продолжится и расширится, это нанесёт смертельный удар по Европе», — говорится в статье.
Также, по словам автора, освободительные движения, наблюдавшиеся в Африке в последние годы, неизбежно приведут к ликвидации последних очагов французского и европейского колониализма на континенте.
Ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что Европа всю жизнь только высасывала соки из Африки.
Также сообщалось, что Россия начала проведение практической работы по реализации безвозмездных поставок зерна в шесть африканских стран.