Сенатор Джабаров: Европа всю жизнь только высасывала соки из Африки

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, который раскритиковал планы России, Турции и Катара обеспечить бесплатную доставку российского зерна в нуждающиеся страны Африки.

«Было доказано, что только 3% экспортированной пшеницы попало в африканские страны. Остальное осело в Европе: в Испании, в Италии. При этом он забывает, что украинцы использовали зерновую сделку, чтобы поставлять ракеты, оборудование, оружие в Одессу и другие порты», — заявил он.

Джабаров также отметил, что Россия «сломала схему поставок вооружения».

«Пусть предложат свой вариант, без России. Что они могут предложить? Да ничего. Они не собираются никому и ничего бесплатно отдавать. Поэтому я думаю, что глава Евросовета абсолютный циник. Вся Европа всю жизнь только высасывала соки из Африки», — заключил сенатор.

Ранее глава Евросовета раскритиковал намерения России бесплатно отправить зерно Африке.