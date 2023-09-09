Узнать больше

Сенатор Джабаров: Европа всю жизнь только высасывала соки из Африки

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, который раскритиковал планы России, Турции и Катара обеспечить бесплатную доставку российского зерна в нуждающиеся страны Африки.
Сенатор Джабаров: Европа всю жизнь только высасывала соки из Африки
  • РИА Новости

«Было доказано, что только 3% экспортированной пшеницы попало в африканские страны. Остальное осело в Европе: в Испании, в Италии. При этом он забывает, что украинцы использовали зерновую сделку, чтобы поставлять ракеты, оборудование, оружие в Одессу и другие порты», — заявил он.

Джабаров также отметил, что Россия «сломала схему поставок вооружения».

«Пусть предложат свой вариант, без России. Что они могут предложить? Да ничего. Они не собираются никому и ничего бесплатно отдавать. Поэтому я думаю, что глава Евросовета абсолютный циник. Вся Европа всю жизнь только высасывала соки из Африки», — заключил сенатор.

Ранее глава Евросовета раскритиковал намерения России бесплатно отправить зерно Африке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить