Глава Евросовета раскритиковал намерения России бесплатно отправить зерно Африке

Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал планы России, Турции и Катара провести бесплатную доставку российского зерна в нуждающиеся страны Африки.

«Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что «черноморская сделка» позволила экспортировать 30 млн т (украинского зерна. — RT) в основном в самые незащищённые страны», — заявил он в ходе выступления на саммите G20 в Индии.

Как пишет РИА Новости, Шарль Мишель также привёл в пример так называемые «коридоры солидарности», по которым украинское зерно вывозилось в основном в страны Европы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по бесплатным поставкам зерна.