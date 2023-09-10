Конгрессмен Джеймс: Россия и КНР выдавливают США с глобального Юга
Об этом он сказал в беседе с Fox Business.
По его словам, президент США делает свою страну слабее на мировой арене всегда, когда выезжает за границу.
Россия и КНР настраивают глобальный Юг против США, отметил Джеймс.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Китай выразил возражения относительно проведения саммита «Большой двадцатки» в 2026 году в Соединённых Штатах.
Директор первого департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Георгий Зиновьев заявил, что китайские компании оперативно занимают ниши на российском рынке, которые освободились после ухода западных игроков.