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Tekniikka&Talous: финская VR планирует сокращения из-за финансовых проблем

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Государственная финская железнодорожная компания Финляндии VR планирует провести сокращение персонала из-за прекращения сообщения с Москвой.

Пресс-релиз компании приводит издание Tekniikka&Talous.

В материале сказано, что работа компании усложнилась из-за последствий пандемии коронавируса и прекращения железнодорожного сообщения с российской стороной.

Уточняется, что, предварительно, необходимо сократить 80 человек.

В настоящее время в VR работают около 1200 служащих.

Ранее директор первого департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Георгий Зиновьев заявил, что китайские компании оперативно занимают ниши на российском рынке, которые освободились после ухода западных игроков.

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