Tekniikka&Talous: финская VR планирует сокращения из-за финансовых проблем
Пресс-релиз компании приводит издание Tekniikka&Talous.
В материале сказано, что работа компании усложнилась из-за последствий пандемии коронавируса и прекращения железнодорожного сообщения с российской стороной.
Уточняется, что, предварительно, необходимо сократить 80 человек.
В настоящее время в VR работают около 1200 служащих.
Ранее директор первого департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Георгий Зиновьев заявил, что китайские компании оперативно занимают ниши на российском рынке, которые освободились после ухода западных игроков.