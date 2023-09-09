Моди объявил о планах запуска коридора Индия — Ближний Восток — Европа
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Как отметил сам Моди, коридор «покажет устойчивый путь всему миру».
Инициатива получила название «Экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа».
Возглавляют проект Индия и США, инициатива станет первой в своём роде идеей по сотрудничеству в сфере инфраструктуры с участием Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЕС, Франции, Италии, Германии и Штатов, поясняет РИА Новости.
Ранее Axios сообщал, что США вместе с Индией, Саудовской Аравией и ОАЭ намерены объявить о совместном соглашении по развитию транспортной инфраструктуры в Азии.