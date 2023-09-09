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Генконсул России в Милане выразил мэру разочарование из-за выставки «Азова»

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Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин выразил разочарование мэру города Джузеппе Сале из-за выставки, которая посвящена участникам украинского националистического батальона «Азов»*.
Генконсул России в Милане выразил мэру разочарование из-за выставки «Азова»
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в публикации Telegram-канала генерального консульства России в Милане.

Штодин сообщил, что узнал о решении муниципалитета Милана разрешить фотовыставку и устроить её на улице Данте и в Музее Рисорджименто (объединения Италии. — RT).

«Учитывая, что без поддержки властей проведение подобного мероприятия было бы невозможным, хочу выразить своё глубокое возмущение решением мэрии предоставить пространство «Азову», известному своими массовыми убийствами не только в Мариуполе, но и на всей территории Донбасса», — написал генконсул.

Он подчеркнул, что таким образом Милан, являясь важным центром Европы, предоставляет «сцену для выступлений самых тёмных сил нацистско-фашистского происхождения», а это препятствует урегулированию конфликта.

Ранее попавший в плен боевик украинского полка «Азов» признался, что убил мирного жителя Мариуполя в марте 2022 года.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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