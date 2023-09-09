Лидеры стран G20 призвали реформировать ВТО

Лидеры стран G20 призвали реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО), говорится в декларации встречи организации в Индии.

«Мы подтверждаем необходимость проведения реформы ВТО», — говорится в декларации.

Отмечается, что реформа необходима для совершенствования функций ВТО.

В июле Россия и страны Африки выступили за проведение реформы ВТО.