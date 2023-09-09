Лидеры стран G20 призвали реформировать ВТО
Лидеры стран G20 призвали реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО), говорится в декларации встречи организации в Индии.
- Gettyimages.ru
«Мы подтверждаем необходимость проведения реформы ВТО», — говорится в декларации.
Отмечается, что реформа необходима для совершенствования функций ВТО.
В июле Россия и страны Африки выступили за проведение реформы ВТО.
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