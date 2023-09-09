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После землетрясения в Марракеше частично обрушился минарет мечети Аль-Кутубия

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В результате землетрясения в марокканском городе Марракеш частично обрушился 69-метровый минарет мечети Аль-Кутубия.
После землетрясения в Марракеше частично обрушился минарет мечети Аль-Кутубия
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

Утверждается, что минарет является частью самой большой мечети города.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820, ещё 672 человека пострадали.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения.

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