После землетрясения в Марракеше частично обрушился минарет мечети Аль-Кутубия

В результате землетрясения в марокканском городе Марракеш частично обрушился 69-метровый минарет мечети Аль-Кутубия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

Утверждается, что минарет является частью самой большой мечети города.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820, ещё 672 человека пострадали.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения.