После землетрясения в Марракеше частично обрушился минарет мечети Аль-Кутубия
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.
Утверждается, что минарет является частью самой большой мечети города.
Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820, ещё 672 человека пострадали.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения.