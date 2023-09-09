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Италия готова оказать поддержку Марокко в связи с землетрясением

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила готовность страны оказать поддержку Марокко в связи с землетрясением.
Италия готова оказать поддержку Марокко в связи с землетрясением
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу итальянского правительства.

«Мелони выразила солидарность с премьер-министром Азизом Ахеннушем, семьями погибших и марокканским народом, заявив о полной готовности Италии оказать поддержку Марокко в этой чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил о готовности оказать всю возможную помощь Марокко, пострадавшему от землетрясения.

Также стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632, ещё 329 человек пострадали.

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