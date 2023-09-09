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МИД: Россия ожидает новых договорённостей об инвестициях с Китаем

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Директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что Россия ожидает достижения новых договорённостей об инвестициях с Китаем по итогам запланированного форума «Один пояс, один путь».
МИД: Россия ожидает новых договорённостей об инвестициях с Китаем
  • AP
  • © Ng Han Guan

«Уверен, что по его итогам будут достигнуты новые значимые договорённости, в том числе в инвестиционной сфере», — цитирует его РИА Новости.

Зиновьев отметил, что в «портфеле» российско-китайской межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству находятся десятки проектов.

«Все они находятся в активной проработке», — поделился он.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР ожидает, что цель в $200 млрд в товарообороте с Россией будет достигнута досрочно.

В августе сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в январе — июле 2023 года вырос на 36,5% и составил $134,104 млрд.

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