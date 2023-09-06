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Посол: КНР ожидает досрочного достижения товарооборота с Россией в $200 млрд

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР ожидает, что цель в $200 млрд в товарообороте с Россией будет достигнута досрочно.
Посол: КНР ожидает досрочного достижения товарооборота с Россией в $200 млрд
  • РИА Новости

Об этом он сказал, выступая в ходе организованного посольством семинара по случаю десятилетия со дня выдвижения инициативы «Один пояс, один путь».

Как отметил дипломат, Китай много лет уверенно занимает позицию крупнейшего торгового партнёра России.

«С января по июль этого года товарооборот между двумя странами достиг $131,4 млрд, увеличившись на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы ожидаем, что цель в $200 млрд, поставленная главами государств, будет достигнута досрочно», — цитирует его РИА Новости.

В августе сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в январе — июле 2023 года вырос на 36,5% и составил $134,104 млрд.

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