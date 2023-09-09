Узнать больше

МИД России заявил о поддержании контакта с КНР по украинскому урегулированию

Короткая ссылка
Директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что российская и китайская сторона поддерживают плотный контакт по украинскому урегулированию.
МИД России заявил о поддержании контакта с КНР по украинскому урегулированию
  • globallookpress.com

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении», — сказал он.

Зиновьев подчеркнул, что китайские власти придерживаются «взвешенной позиции в контексте происходящих на Украине событий».

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР ожидает, что цель в $200 млрд в товарообороте с Россией будет достигнута досрочно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить