МИД России заявил о поддержании контакта с КНР по украинскому урегулированию

Директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что российская и китайская сторона поддерживают плотный контакт по украинскому урегулированию.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении», — сказал он.

Зиновьев подчеркнул, что китайские власти придерживаются «взвешенной позиции в контексте происходящих на Украине событий».

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР ожидает, что цель в $200 млрд в товарообороте с Россией будет достигнута досрочно.