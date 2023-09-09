МИД России заявил о поддержании контакта с КНР по украинскому урегулированию
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Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении», — сказал он.
Зиновьев подчеркнул, что китайские власти придерживаются «взвешенной позиции в контексте происходящих на Украине событий».
Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР ожидает, что цель в $200 млрд в товарообороте с Россией будет достигнута досрочно.