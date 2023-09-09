Полковник Левандовски: ВСУ оказались в ловушке, став зависимыми от Маска
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«Вооружённые силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании», — сказал он.
По словам Левандовски, Маск, принимая такое решение, действовал по своему усмотрению.
Кроме того, полковник назвал «чушью» заявления о том, что Польше «следует поучиться у украинской армии тому, как вести войну».
Ранее Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма и этим сорвал диверсию ВСУ.
Позже сенатор Алексей Пушков заявил, что Маск проявил самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму.