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Полковник Левандовски: ВСУ оказались в ловушке, став зависимыми от Маска

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Польше необходимо вынести урок из того, что Украина оказалась в ловушке, попав в зависимость от частной компании предпринимателя Илона Маска, заявил в беседе с Onet польский полковник Петр Левандовски.
Полковник Левандовски: ВСУ оказались в ловушке, став зависимыми от Маска
  • AP
  • © Libkos

«Вооружённые силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании», — сказал он.

По словам Левандовски, Маск, принимая такое решение, действовал по своему усмотрению.

Кроме того, полковник назвал «чушью» заявления о том, что Польше «следует поучиться у украинской армии тому, как вести войну». 

Ранее Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма и этим сорвал диверсию ВСУ.

Позже сенатор Алексей Пушков заявил, что Маск проявил самостоятельность мышления в ситуации со Starlink в Крыму.

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