Августовские лесные пожары усугубили положение на Гавайях и усилили желание местного населения получить независимость от США.

Такое заявление было опубликовано в британской газете The Guardian.

«Борьба коренных гавайцев за суверенитет приобрела новую остроту после августовских лесных пожаров», — говорится в публикации.

Отмечается, что, по мнению активистов коренных народов, восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства является «единственным способом сохранить их для своих детей и внуков».

Ранее в WP заявили, что халатность властей в отношении заброшенных полей привела к пожару на Гавайях.

Также американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением, что президент Соединённых Штатов Джо Байден разрушает легитимность демократической системы США.