Guardian: лесные пожары усилили желание жителей Гавайев отделиться от США
- AP
- © Jae C. Hong
Такое заявление было опубликовано в британской газете The Guardian.
«Борьба коренных гавайцев за суверенитет приобрела новую остроту после августовских лесных пожаров», — говорится в публикации.
Отмечается, что, по мнению активистов коренных народов, восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства является «единственным способом сохранить их для своих детей и внуков».
Ранее в WP заявили, что халатность властей в отношении заброшенных полей привела к пожару на Гавайях.
Также американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением, что президент Соединённых Штатов Джо Байден разрушает легитимность демократической системы США.