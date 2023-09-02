WP: халатность властей в отношении заброшенных полей привела к пожару на Гавайях
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Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на проведённое расследование.
По данным газеты, пожар изначально возник на заброшенном участке земли к северу от центра Лахайна.
«Несмотря на годы неоднократных предупреждений о риске пожара, слабое соблюдение норм и нехватка государственных ресурсов препятствовали значимым действиям по контролю над растительностью», — говорится в публикации.
25 августа сообщалось, что около 400 человек пропали без вести в гавайском округе Мауи из-за лесных пожаров.