WP: халатность властей в отношении заброшенных полей привела к пожару на Гавайях

Халатность местных властей по отношению к заброшенным полям в городе Лахайна на Гавайях стала одним из факторов, которые привели к распространению огня.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на проведённое расследование.

По данным газеты, пожар изначально возник на заброшенном участке земли к северу от центра Лахайна.

«Несмотря на годы неоднократных предупреждений о риске пожара, слабое соблюдение норм и нехватка государственных ресурсов препятствовали значимым действиям по контролю над растительностью», — говорится в публикации.

25 августа сообщалось, что около 400 человек пропали без вести в гавайском округе Мауи из-за лесных пожаров.