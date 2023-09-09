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Маск: конфликт на Украине выявил недостаточность военного производства в США

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Американский миллиардер Илон Маск высказал мнение, что конфликт на Украине продемонстрировал медленные темпы производства вооружений в США, что является их главной военной уязвимостью.

Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в соцсетях.

По словам Маска, любой конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь.

«Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, как мы наблюдаем на Украине», — сказал Маск.

Ранее председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что старые танки Leopard 1, которые Запад поставляет Украине, по сути, являются металлоломом.

Также в SRF отметили, что танки Leopard в боях на Украине быстро превращаются в металлолом.

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