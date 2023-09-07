Танкам немецкого производства Leopard 1, которые страны Запада отправили Украине, уже более 50 лет, при неправильной эксплуатации они быстро превращаются в металлолом.

Об этом рассказал председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле в интервью SRF.

По его словам, боевые машины имеют слабые места в части боковой брони, поэтому с ними легко бороться, а качество стрельбы у них ниже, чем у других моделей. По этой причине танки сначала нужно модернизировать, на что уходит от нескольких месяцев до трёх четвертей года.

«Нет ни площадей, ни рабочей силы, ни запчастей — всё это сначала нужно организовать», — объяснил Тиле.

Он подчеркнул, что даже после проведения усовершенствования Leopard не переломят ход украинского конфликта.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

1 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС России уничтожили танк Leopard 2A4 украинских военных на Запорожском направлении.