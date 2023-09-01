Рогов сообщил об уничтожении танка Leopard 2A4 ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска уничтожили танк Leopard 2A4 украинских военных на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

AP

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«Запорожский фронт: ещё один уничтоженный танк боевиков ВСУ Leopard 2A4», — написал он в Telegram. Ранее Военная хроника опубликовала видео с Запорожского направления — на кадрах запечатлено уничтожение колонн ВСУ в районе Работино — Вербовое.