Рогов сообщил об уничтожении танка Leopard 2A4 ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска уничтожили танк Leopard 2A4 украинских военных на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
- AP
- © Russian Defense Ministry Press Service
«Запорожский фронт: ещё один уничтоженный танк боевиков ВСУ Leopard 2A4», — написал он в Telegram.
Ранее Военная хроника опубликовала видео с Запорожского направления — на кадрах запечатлено уничтожение колонн ВСУ в районе Работино — Вербовое.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен