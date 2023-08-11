Военная хроника опубликовала видео уничтожения колонн ВСУ в районе Работино

Военная хроника опубликовала видео с Запорожского направления — на кадрах запечатлено уничтожение колонн ВСУ в районе Работино — Вербовое.

В ролике хорошо видны уничтоженные бронетранспортёры YPR-765, советские танки Т-64БВ и солдаты ВСУ, зажатые огнём артиллерии на позициях.

Гранатомётчик 1430-го полка с позывным Панда отмечает, что на этом направлении его полк уничтожил особенно много западной техники.

На видео также хорошо видны уничтоженные цели: американские БМП M2 Bradley, немецкие танки Leopard 2A4 с оторванной башней, польские танки PT-91 Twardy и чешские Т-72М1, а также несколько видов колёсных бронеавтомобилей Oshkosh M-ATV и MaxxPro.

Об активности этой техники в Запорожье Военная хроника сообщала ещё в июле, что напрямую подтверждает применение в Запорожье резервных подразделений ВСУ.

По словам бойцов 1430-го полка, командование украинской армии не жалеет на этом направлении ни технику, ни людей.

На кадрах хорошо видно, как после высадки украинский десант остаётся без огневой поддержки и сбивается в кучу, чтобы спастись от обстрела.

Из-за грамотно организованной обороны ВС России, плотной работы артиллерии и профессионализма пехоты на запорожском направлении в отдельных случаях целые взводы ВСУ погибали на поле боя через несколько минут после высадки.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска пресекли попытку ВСУ на танках совершить прорыв в районе Работина.