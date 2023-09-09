Hill: из-за просьбы к Зеленскому Клинтон в 2021 году получила выговор

Белый дом в 2021 году сделал выговор экс-госсекретарю Хиллари Клинтон за то, что она обратилась к украинским властям с просьбой помочь с эвакуацией афганок.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на книгу политического обозревателя Франклина Фоэра Last Politician.

По данным газеты, у Клинтон был список женщин, которые могли стать жертвами талибов* после вывода американских войск из Афганистана.

Отмечается, что она позвонила советнику украинского лидера Владимира Зеленского с просьбой посадить беженцев на военно-транспортный самолёт, направляющийся в Киев.

«Из-за её попыток она получила выговор», — говорится в публикации.

В прошлом году Клинтон исключила участие в президентских выборах в США в 2024 году.

Также представитель министра информации Афганистана Абдулхак Хаммад заявил, что экономика страны была завязана на интересах США.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.